Oslo, la Tesla finisce in un fiordo, salvati da una sauna galleggiante – Il video

Nelle immagini l’auto affonda mentre una sauna, con tre persone a bordo, si avvicina alla vettura per mettere in salvo i due malcapitati

Due automobilisti sono finiti nelle gelido mare norvegese, a Oslo, mentre si trovavano a bordo di una Tesla. Si sono salvati grazie a una sauna galleggiante. A rendere noto il caso è stata la polizia locale su X. «Quando l’auto è finita in acqua c’erano due persone all’interno. Sono stati salvati da una sauna galleggiante», ha aggiunto. Il video del salvataggio, ottenuto ieri dall’agenzia di stampa Afp e pubblicato oggi dai media internazionali, mostra l’auto che affonda e i due automobilisti sul tettuccio, mentre la sauna galleggiante, con tre persone a bordo, si avvicina alla vettura per mettere in salvo i due malcapitati. L’Oslofjord ha diverse saune galleggianti disponibili per il noleggio, alcune delle quali motorizzate. «Sono andato a tutto gas verso le persone che si stavano tirando fuori dall’abitacolo dell’auto», ha dichiarato l’autista della sauna galleggiante, Nicholay Nordahl, al quotidiano Verdens Gang. «Siamo arrivati proprio mentre l’auto affondava. Con l’aiuto di due ospiti, li abbiamo ripescati. Hanno potuto riscaldarsi nella sauna», ha aggiunto. I due sfortunati sono rimasti illesi. Chi guidava ha spiegato al giornale che pensava che l’auto fosse in modalità parcheggio su una banchina, quando ha premuto il pedale dell’acceleratore.

Leggi anche: