Lecco, auto esce di strada e si ribalta: morti due ventenni, un terzo è ricoverato in terapia intensiva

Tragedia nella notte tra venerdì e sabato 3 febbraio alle porte di Lecco. Un 21enne e un 22enne sono morti in un incidente stradale, intorno alle 2.30, all’uscita della Superstrada 36, sul lungolago in località Caviate. Mentre un terzo giovane è ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva. Stando alle prime ricostruzioni, i tre erano a bordo di un’auto che è uscita di strada e si è ribaltata più volte, nelle vicinanze della discoteca Orsa Maggiore. L’allarme è stato lanciato da altri automobilisti e sul posto, con i soccorritori di Areu, sono intervenuti la polizia, i vigili del fuoco e l’elisoccorso. Le due vittime abitavano a Cremeno e a Cassina, in Valsassina, nel Lecchese. Il ferito grave, anche lui ventenne, nell’impatto è stato sbalzato fuori dall’abitacolo e, trovato dai soccorritori sull’asfalto, è stato trasportato all’ospedale Manzoni di Lecco. La dinamica della tragedia è ora al vaglio delle forze dell’ordine.

