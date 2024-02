A22, un incidente tra due tir provoca un maxi-tamponamento a catena: chiusi 70 km di autostrada

Lo scontro è avvenuto al km 293 in direzione Sud, tra Reggiolo e Carpi, in Emilia Romagna

Mattinata di caos sulla A22, l’Autostrada del Brennero. Poco dopo le 8 di oggi, lunedì 5 febbraio, si è verificato un incidente tra due tir che ha provocato un tamponamento a catena, probabilmente a causa della nebbia. Lo scontro è avvenuto al km 293 in direzione Sud, tra Reggiolo e Carpi, in Emilia Romagna. Stando alle prime informazioni, alcune persone intrappolate tra le lamiere sono state soccorse dai Vigili del Fuoco. Sul posto sono presenti anche i soccorritori del 118 e la polizia stradale. A causa dello sciame di tamponamenti, l’Autostrada del Brennero è stata chiusa, in entrata, per una settantina di chilometri: dal casello di Nogarole Rocca a Campogalliano. Una decisione che è stata presa per ridurre la pressione sul tratto di strada, già molto congestionato. Nel corso della mattinata, a mano a mano che la situazione si risolverà, gli svincoli saranno riaperti gradualmente. Oltre al tamponamento a catena sull’A22, anche sull’Autostrada del Sole (la A1) si è verificato un altro incidente che sta bloccando la circolazione e creando importanti disagi in Emilia. L’incidente è avvenuto al km 153 direzione Nord, tra Reggio Emilia e Modena.

