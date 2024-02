Milano, bombe carta contro la polizia dopo Inter-Juventus: 50 Daspo e due arresti

Al termine di Inter-Juventus 50 tifosi nerazzurri sono stati portati in questura per aver lanciato bombe carta verso la polizia. Due di loro, un 22enne e un 24enne, sono stati arrestati mentre 48 sono stati denunciati per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. I tifosi interisti, dopo la mezzanotte, avevano lanciato bombe carta verso i mezzi delle forze dell’ordine e i pullman dei tifosi juventini, causando il danneggiamento di un veicolo della polizia. Tutti e 50 hanno ricevuto un Daspo dal questore di Milano Giuseppe Petronzi. Anche 18 juventini sono stati identificati dalla Digos per aver lanciato un petardo sotto il pullman di un Inter Club. Un supporter bianconero in possesso di un fumogeno è stato denunciato e allontanato dallo stadio. Una sessantina non avevano il biglietto ai tornelli e sono stati allontanati.

