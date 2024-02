Stupro di Catania: il gip convalida il carcere per tre indagati, due sono minori. E alcuni respingono le accuse

Il gip per i minorenni di Catania ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tre degli indagati accusati di avere avuto parte attiva nella violenza sessuale di gruppo aggravata a una 13enne nei giardini comunali della Villa Bellini. Si tratta di due minorenni e un giovane che ha già compiuto 18 anni. L’ordinanza dovrà essere convalidata entro 20 giorni. Nel mentre due degli indagati respingono le accuse davanti agli inquirenti. La Procura per i minorenni, diretta da Carla Santocono, subito dopo avere aperto l’inchiesta ha attivato una rete di sostegno nei confronti della vittima, del suo fidanzato 17enne e dei loro genitori. Inoltre è stata attivata l’Azienda sanitaria provinciale per fornire anche supporto psicologico.

Leggi anche: