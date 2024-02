Il ragazzo è stato portato all’Humanitas in condizioni gravi

È ricoverato in gravi condizioni un 15enne accoltellato alla conciava in una scuola a Pieve Emanuele, in provincia di Milano. Il ragazzo è stato aggredito da un 17enne alla fine delle lezioni, mentre si trovava nella sede del Centro di formazione professionale di Afol metropolitana. Il 15enne ha perso molto sangue ed è stato portato d’urenza all’ospedale Humanitas di Rozzano. L’aggressione, un 17enne di Rozzano, è stato identificato e rintracciato da carabinieri.

In aggiornamento

