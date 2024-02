Il pensionato che fa 55 km per un esame che non risulta prenotato: alla fine chiama i carabinieri

Luciano Ambrogio Bargiggia, 73enne residente a Torradello di Battuda in provincia di Pavia, si è presentato nella casa di cura convenzionata di Salice Terme per un ecocardiografia color doppler. Ma quando è arrivato ha scoperto che l’esame che aveva prenotato tramite il portale di Regione Lombardia non risultava. A quel punto ha chiamato i carabinieri ed è riuscito ad effettuare l’esame. La storia la racconta oggi La Provincia Pavese: «Ho ricevuto sul telefonino il messaggio che confermava la prenotazione. Con tutta la strada che ho fatto (abita a 55 chilometri da Salice Terme) mi hanno detto che la mia visita non risultava prenotata. Sarei dovuto tornare a casa senza fare l’esame: ho lavorato per anni contribuendo con le mie tasse al sostegno del sistema sanitario, mi sono sentito preso in giro». Adele Andriulo, direttrice sanitaria di Villa Esperia ha spiegato che «lavoriamo per accoglier e i malati non per mandarli via. Si è trattato di un errore del portale di prenotazione regionale».

