Torre Annunziata, esecuzione in pieno centro: 24enne ucciso a colpi di pistola. L’ipotesi di un regolamento di conti di camorra

Un giovane di 24 anni è stato ucciso stasera in pieno centro a Torre Annunziata, nel Napoletano. Le modalità dell’agguato farebbero pensare a un regolamento di conti della malavita. Sembra che uno scooter si sia avvicinato alla vittima designata, e un uomo a bordo del mezzo abbia esploso contro il giovane sei o sette colpi di pistola. I carabinieri accorsi sul posto non hanno potuto fare altro che constatare la morte del giovane. La sua identità non è stata rivelata, ma si tratterebbe di un pregiudicato di Castellammare di Stabia noto alle forze dell’ordine. L’omicidio è avvenuto in strada su corso Umberto I, zona molto frequentata a breve distanza dal tribunale di Torre Annunziata. Su dinamica e movente dell’omicidio sono in corso comunque le indagini dei carabinieri, che stanno acquisendo testimonianze e

verificando se gli impianti di videosorvegianza della zona abbiano catturato immagini utili. Acquisiti anche i rilievi sul luogo dell’omicidio effettuati dalla polizia scientifica.

