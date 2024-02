«Ma te lo posso toccare il c…?»: la manager che denuncia per violenza sessuale il suo amministratore delegato

La manager di un’azienda di logistica del Milanese ha denunciato l’amministratore delegato per violenza sessuale. La procura ha chiuso le indagini e l’uomo, 36 anni, va verso il rinvio a giudizio. La donna ha raccontato che lui cercava di metterla in imbarazzo durante le riunioni tra colleghi: «Fatemi abbracciare la…», diceva pronunciando il cognome di lei storpiato per indurre un doppio senso sessuale. E, racconta il Quotidiano Nazionale, aggiungeva: «Ma te lo posso toccare il c…?». Poi addirittura l’uomo è passato ai palpeggiamenti e alle risate con gli altri manager: «Lasciatemi scherzare in questo mondo difficile». Alla fine la donna l’ha denunciato con l’avvocata Laura Panciroli. E lui le ha proposto di spostarsi in una succursale dell’azienda. A quel punto lei ha depositato un ricorso d’urgenza al tribunale del lavoro per «discriminazione di genere e mobbing». Su questo deciderà il giudice civile.

Leggi anche: