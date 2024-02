Nations league, l’Italia nel girone con Israele, Belgio e Francia: i sorteggi e le date del torneo

Sono Israele, Belgio e Francia gli avversari dell’Italia nel girone di Nations league, che partirà il prossimo 5 settembre. Nel sorteggio di Parigi, gli azzurri partivano in prima fascia assieme a Spagna, Croazia e Olanda. La fase a gironi si concluderà il 19 novembre. Dal 20 al 25 marzo 2025 sono previsti i quarti di finale, novità di questa edizione, mentre la Final four è fissata dal 4 all’8 giugno 2025. Si qualificano ai quarti la prima e la seconda di ogni gruppo, con le quattro vincenti che si sfideranno poi nella Final four. La terza di ogni gruppo gioca un playoff con la seconda dei gruppi di serie B per mantenere la permanenza in Lega A. Le quarte di ogni girone invece retrocedono direttamente in B.

La reazione di Spalletti

Luciano Spalletti lo definisce «affascinante» il girone emerso dal sorteggio che per il ct potrà dare agli azzurri «subito l’idea di quello che deve essere il nostro comportamento in campo. Questa competizione è nata in maniera intelligente – spiega l’allenatore a RaiSport – per avere dei confronti importanti e far alzare il livello del calcio in qualsiasi squadra. Prima le amichevoli non servivano a nessuno. Giocare queste partite ti dà tutto quello che ci vuole per crescere. E poi, se ti capitano squadre forti come quelle capitate a noi, serve per migliorare ancora di più». Passando in rassegna gli avversari, l’attenzione va inevitabilmente alla nazionale più competitiva: «La Francia? Con noi sono sempre state delle partite tiratissime per cui ci saranno molte motivazioni per farsi trovare pronti».

Lega A

Gruppo 1: Croazia, Portogallo, Polonia, Scozia

​Gruppo 2: Italia, Belgio, Francia, Israele

​Gruppo 3: Olanda, Ungheria, Germania, Bosnia-Erzegovina

​Gruppo 4: Spagna, Danimarca, Svizzera, Serbia

Lega B

Gruppo 1: Repubblica Ceca, Ucraina, Albania, Georgia

​Gruppo 2: Inghilterra, Finlandia, Irlanda, Grecia

​Gruppo 3: Austria, Norvegia, Slovenia, Kazakistan

​Gruppo 4: Galles, Islanda, Montenegro, Turchia

Lega C

Gruppo 1: Svezia, Azerbaigian, Slovacchia, Estonia.

​Gruppo 2: Romania, Kosovo, Cipro, vincitrice spareggio tra Lituania e Gibillterra.

​Gruppo 3: Lussemburgo, Bulgaria, Irlanda del Nord, Bielorussia.

​Gruppo 4: Armenia, Isole Far Oer, Macedonia del Nord, Lettonia

