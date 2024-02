Genova, stupro di gruppo su una 20enne: lei trova il coraggio di denunciare due uomini dopo un anno

Una ragazza di 20 anni ha trovato il coraggio di denunciare due uomini con l’accusa di violenza sessuale di gruppo a distanza di un anno dall’accaduto. Dopo una lunga indagine, la sua versione dei fatti è stata confermata dalla Procura. I fatti risalgono all’aprile 2021 e sono successi a Genova. Nelle scorse settimane, fa sapere la Repubblica, il pubblico ministero Luca Scorza Azzarà del pool fasce deboli, coordinato dal procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati, ha concluso le indagini nei confronti dei due uomini accusati di violenza sessuale di gruppo. Si tratta di un 23enne e un 27enne. A uno dei due è stato contestato anche un altro episodio di violenza sessuale ai danni di una giovane minorenne. Entrambi sono stati arrestati e portati in carcere dopo le indagini della Procura, poi rilasciati e sottoposti a misure più blande, in attesa che il pm formalizzi la richiesta di rinvio a giudizio. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, lo stupro è avvenuto in un bagno di casa. Dopo la violenza, i due se ne sono andati lasciando la vittima in stato di choc. Ora si attende il processo.

