L’accusa di Israele sul giornalista di Al Jazeera ferito: «È un vice comandante di Hamas»

Sui profili social dell’esercito ebraico sono stati condivisi alcuni scatti che ritraggono il reporter Ismail Abu Omar in uno dei kibbutz attaccati lo scorso 7 ottobre

Secondo l’esercito israeliano, il giornalista di Al Jazeera ferito ieri a Gaza in un bombardamento aereo, Ismail Abu Omar, sarebbe in realtà anche il «vice comandante di compagnia del battaglione orientale di Hamas a Khan Yunis». A dirlo è un portavoce militare dell’esercito di Tel Aviv, che ha condiviso un breve filmato del reporter registrato poco dopo la strage compiuta dai miliziani palestinesi lo scorso 7 ottobre. L’esercito israeliano ha diffuso anche un autoscatto che ritrae Abu Omar nel kibbutz di Nir Oz, uno di quelli presi di mira da Hamas. Ieri l’emittente del Qatar aveva dato notizia del ferimento del suo reporter insieme a un collega. «La sua gamba destra è rimasta ferita appena sopra il ginocchio, mentre la gamba sinistra presenta molte ferite», spiegava il chirurgo Muhammad Al-Shaer in un video diffuso da Al Jazeera. Stando ad alcune stime, sono 125 i giornalisti uccisi a Gaza dal 7 ottobre ad oggi.

Foto di copertina: EPA/Haitham Imad | Una casa distrutta dai bombardamenti israeliani a Rafah, nel Sud della Striscia di Gaza (10 febbraio 2024)

