Kylian Mbappé lascerà il Psg: l’addio a parametro zero a fine stagione già comunicato ad Al-Khelaifi

Kylian Mbappé lascerà a giugno il Psg, dopo sette stagioni nel club parigino. Il fuoriclasse francese ha confermato al presidente Al-Khelaifi la volontà di non esercitare la clausola di rinnovo automatico del contratto, pertanto il 25enne a fine stagione dirà addio al Psg a parametro zero. Non c’è ancora l’ufficialità, né verrà diffuso alcun comunicato finché non verranno discusse le modalità di risoluzione tra il club e il giocatore. L’annuncio potrebbe quindi arrivare tra alcuni mesi, prima dell’estate, ma nel frattempo Mbappè potrà guardarsi intorno per pensare al proprio futuro. In pole position, al momento, c’è il Real Madrid di Florentino Pérez. Nel 2022 il calciatore aveva siglato con il Psg un accordo faraonico: 630 milioni di euro lordi per tre stagioni, un biennale con un terzo anno facoltativo, così divisi: stipendio di 72 milioni di euro lordi a stagione, bonus alla firma di 180 milioni e poi 70, 80 e 90 milioni in più per ogni stagione al Psg. Mbapè con la maglia della squadra parigina ha messo in bacheca cinque campionati francesi, due Coppe di Lega, tre Coppe di Francia e quattro Supercopppe.

Leggi anche: