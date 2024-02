Ylenia Mellaro: la donna con il cuore a metà che ha partorito due gemellini

Ylenia Mellaro, 36 anni, è nata con una cardiopatia che le ha impedito lo sviluppo di un ventricolo. A quattro anni e mezzo è finita sotto i ferri per un’operazione che le ha salvato la vita. Era rassegnata a non avere bambini: i medici le avevano spiegato che con la sua malformazione non avrebbe potuto sopportare lo sforzo di una gravidanza. Ma grazie ai medici del Bambino Gesù invece ce l’ha fatta: «Durante dei normali controlli mi hanno detto: signora, ci possiamo provare. Esistono nuove tecniche, la cardiochirurgia è andata avanti». Mellaro abita a Roma in zona Magliana. Presto tornerà a lavorare come ottica in un negozio di Malafede.

Giulia e Flavio

Oggi racconta al Corriere della Sera come è andata: «Sono stata seguita da un gruppo multidisciplinare del Bambino Gesù, chiamato Guch, che si occupa delle gravidanze di pazienti cardiopatiche. Me lo ricordo bene, quel controllo. Estate 2021, avevo appena perso mia madre, ingrassata 20 chili, spenta, abbattuta. Poi uno dei prof mi fa: “Ylenia ha mai pensato di allargare la famiglia?”. No, non ci avevo proprio pensato. Credevo di non poterlo fare, tanto che prendevo anticoncezionali». La storia va avanti: «Sono rimasta incinta e a luglio di due anni fa ho avuto un aborto spontaneo. Poi di nuovo incinta a febbraio del 2023. Stavolta è andata splendidamente. Giulia e Flavio, due gioielli. Me li meritavo».

La cardiopatia

Ylenia spiega che il suo cuore «ha un’unica pompa per spingere il sangue fino ai polmoni, anziché due». Mentre suo marito Federico «mi conosce, sa che sarebbe stato inutile tentare di fermarmi. Se decido non torno indietro. Eppure era terrorizzato. Stiamo insieme da 20 anni, ci amiamo, se tornassi indietro riprenderei lui». Lei, invece, ha «sofferto per la perdita dei miei genitori. Papà se ne è andato via presto, noi tre fratelli siamo cresciuti soli con la mamma. Mia sorella, di 13 anni più grande, si prende cura di me come un angelo».

