Paola Perego, il racconto della malattia: «Sono reduce da un cancro. E l’ho capito solo dopo l’operazione» – Il video

«Sono reduce da un cancro, per cui non è stato un momento facile ma adesso le cose stanno andando bene, piano piano mi riprendo». Paola Perego torna in televisione, nel salotto di Verissimo su Canale 5, per raccontare come ha scoperto della sua malattia e cosa è successo dopo. La conduttrice a gennaio aveva condiviso un post sui social rivelando di essersi sottoposta a «nefrectomia parziale per una neoplasia», ringraziando il medico che l’aveva operata. «Ho fatto il post, solo con una scritta, non perché ami condividere momenti privati della mia vita, ma per ricordare quanto è importante la prevenzione», spiega oggi in tv, «ci tenevo a farlo per questo motivo: se non avessi fatto i controlli, non avrei scoperto di avere un carcinoma renale e si sarebbe ingrandito», sottolineando come sia una «privilegiata» a potersi permettere di eseguire privatamente dei controlli ogni anno. Forse, dice ora, a meno di un mese dall’intervento, il peggio non è arrivato alla pronuncia della diagnosi, ma dopo.

«Si sono accorti che qualcosa non andava durante un check-up, mi hanno fatto subito un altro esame e la diagnosi è arrivata subito: carcinoma. Solo che io non ho capito subito, ho realizzato dopo l’intervento», ammette al pubblico di Silvia Toffanin, «prima ci scherzavo, forse come tutti pensavo che non potesse capitare a me. Poi ora sto elaborando il fatto che ho avuto un cancro, e non è facile. È talmente tutto così fresco che ancora non ci sto capendo molto. Mi dicono che è normale. Ora ho iniziato a pensare: “Se il mio fisico produce cellule cancerogene potrebbe continuare a farlo”. Ho la fortuna di avere amici medici, sono stata operata subito e da professionisti bravissimi, e ora posso anche parlarne in tv». Racconta poi un episodio che descrive bene il suo atteggiamento verso la malattia: «Ho avuto una nefrectomia parziale, perché era un cancro piccolo. Prima di andare sotto ai ferri, ai miei figli ho detto che avevo una cisti benigna: ma la cosa curiosa è che sono stati loro a dirmelo, io non me lo ricordo».

