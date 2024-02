I Linkin Park annunciano un brano inedito con la voce di Chester Bennington

Si chiama Friendly Fire la nuova canzone inedita annunciata dai Linkin Park. La band americana ha condiviso sui propri profili social un breve teaser di 30 secondi del brano, che è stato registrato insieme al compianto frontman Chester Bennington durante le registrazioni dell’album «One More Light» nel 2017. Si tratta di un vero e proprio annuncio a sorpresa per i fan dei Linkin Park, a cui ancora non è stata comunicata la data ufficiale della pubblicazione del nuovo brano. Friendly Fire è stata scritta insieme a Jon Green, che ha collaborato con la band durante l’ultimo album di inediti del 2017. Mike Shinoda, uno dei componenti del gruppo, aveva rivelato già in passato l’esistenza di brani registrati ma mai pubblicati. Con oltre 100 milioni di dischi venduti nel mondo, i Linkin Park sono una delle band di maggior successo commerciale degli anni 2000 e 2010.

Foto di copertina: EPA/Kiko Huesca | Il cantante dei Linkin Park, Chester Bennington, al Download Festival di Madrid nel 2017

