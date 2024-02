Dani Alves condannato a 4 anni e mezzo di carcere per stupro

Dani Alves, ex calciatore del Barcellona e della Juventus, è stato condannato a 4 anni e mezzo di carcere per stupro. L’accusa è partita da una ragazza di 23 anni, che ha sporto denuncia sostenendo che il calciatore l’avesse toccata nelle parti intime contro la sua volontà durante una serata alla discoteca Sutton della capitale della Catalogna. I fatti risalgono al dicembre 2022, dopo la partecipazione di Alves ai Mondiali in Qatar con il Brasile. Il tribunale di Barcellona ha disposto anche a 5 anni di libertà vigilata, dopo la fine della pena, e 9 anni di obbligo di allontanamento ad almeno 1 km di distanza dal domicilio della vittima, oltre a 150.000 euro di risarcimento dei danni.

