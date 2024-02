Spiega come si gioca a golf alla campionessa di golf. Il filmato diventa virale – Il video

A lezione di golf e pure di mainsplaing (come sempre: non richiesto). È accaduto a Liverpool dove un uomo non ha perso l’occasione di spiegare a Georgia Ball, professionista e istruttrice di golf, come fare il suo lavoro. La notizia è finita su tutti i giornali inglesi, dalla Bbc a Sky Sport, dopo che il video di 90 secondi – pubblicato dalla stessa Ball su TikTok- nel giro di poche ore è diventato virale sui social: 10 milioni di views, oltre 250mila di commenti. Nel filmato si sente una voce fuori campo criticare la tecnica utilizzata dalla professionista per eseguire uno swing (il movimento che l’istruttrice di golf fa fare al bastone per colpire la palla). Per tutta la durata del video l’uomo ha continuato a ribadire a Ball come avrebbe dovuto eseguire «correttamente» il movimento. «Sai, gioco a golf da 20 anni», si è giustificato. I follower della giovane si sono congratulati con lei per l’atteggiamento disponibile e la risposta pacata nei confronti dell’uomo. «Complimenti per la tua educazione, al posto tuo non so come avrei reagito», «Come hai fatto a rimanere così calma?», si chiede un altro. Il mainsplaing è l’inclinazione di alcuni uomini (ma non solo) a spiegare alle donne in maniera paternalistica cose che loro stesse conoscono bene se non addirittura meglio di loro, dando per scontato che alcuni argomenti siano ad appannaggio esclusivamente maschile. Come in questo caso, il golf.

