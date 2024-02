Alain Delon aveva in casa un arsenale: «Sequestrate 72 armi e 3mila munizioni, c’era pure un poligono di tiro»

La gendarmeria francese ha sequestrato nel corso del weekend quello che pare essere un vero e proprio arsenale di armi e munizioni nella casa di Alain Delon, l’oggi 88enne icona del cinema francese. Sarebbero 72 le armi da fuoco rinvenute – da guerra, da tiro sportivo e per difesa personale – insieme a oltre 3.000 munizioni nel corso di una perquisizione nella dimora di Douchhy-Montcorbon, nel centro della Francia. Ad annunciarlo è stato stamattina la procura di Montargis. La perquisizione è stata ordinata dal giudice tutelare l’8 febbraio scorso dopo che durante una visita legale a casa dell’attore era stata rilevata la presenza di una prima arma da fuoco. Ma la residenza di Alain Delon nascondeva ben di più: sarebbe ora stata constatata anche l’esistenza di un poligono di tiro, ha fatto sapere il procuratore. Un’inchiesta è stata aperta per detenzione illegale di armi, considerato che all’attore non è intestata alcuna licenza in tal senso. 88 anni, Delon è gravemente malato ed è finito di recente anche al centro di laceranti dispute famigliari. Le Parisien ha rivelato a gennaio che un medico che lo ha visitato negli scorsi mesi lo ha trovato in uno stato di estrema debolezza psico-fisica, tale da comportare «un alto rischio di suicidio».

