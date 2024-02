Alessandria, 17enne investito e ucciso da un treno alla stazione di Felizzano: «Forse ospite della comunità per minori»

Un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso da un treno della tratta Torino-Genova che stava partendo dalla stazione di Felizzano, in provincia di Alessandria. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.20 e secondo Rfi il giovane avrebbe attraversato i binari invece di utilizzare il sottopasso. «L’esatta dinamica di quanto accaduto non si conosce ancora», ha fatto sapere il sindaco Luca Cerri, «ma non si escluderebbe che stesse andando a scuola e forse fosse in ritardo». Sempre secondo le prime informazioni su quanto accaduto, il 17enne era arrivato a dicembre da Alessandria come minore straniero non accompagnato, era stato ospite della comunità per minori ed era stato poi affidato a una famiglia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, la Polfer, i volontari della protezione civile e gli agenti della polizia scientifica per i rilievi. La circolazione ferroviaria è stata interrotta tra Felizzano e Solero, con ritardi fino a 120 minuti per gli Intercity e i Regionali. Rimane rallentata in direzione Torino, mentre è sospesa in direzione Genova.

