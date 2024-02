Fedez ha perso: «Muschio Selvaggio è di Luis Sal». Cosa c’è dietro la decisione del Tribunale di Milano

Ha ragione Luis Sal: il podcast Muschio Selvaggio è suo. Così ha deciso il tribunale di Milano nella controversia tra Fedez e lo youtuber, diventata pubblica la scorsa estate dopo che i due si sono attaccati a colpi di video sul canale. Nello specifico, la giudice ha deciso che la società di Sal ha tutto il diritto di rilevare le quote della società di Fedez, esautorando così quest’ultimo nella gestione del podcast. Tutto nasce a giugno dello scorso anno quando i due hanno iniziato ad allontanarsi: nei video del canale, Luis ha iniziato improvvisamente a non esserci più, senza alcun apparente motivo. Sollecitato sulla questione, Fedez ha poi spiegato in un video che Sal se ne era andato per via di una accesa discussione. Una versione troppo parziale per il diretto interessato che, a sua volta, ha replicato pubblicamente con un altro video precisando che i legali del rapper avevano intentato una causa nei suoi confronti circa le quote della società che i due avevano diviso equamente poche settimane prima.

La clausola della roulette russa

Al centro della controversia legale c’è, in particolare, la legittimità della clausola della roulette russa che Fedez ha attivato quando tra i due le cose hanno iniziato ad andare male. Si tratta di una clausola presente nello statuto sociale della Muschio Selvaggio s.r.l e prevede che, in caso di stallo della società, uno dei due soci ha facoltà di fare un’offerta per comprare le quote dell’altro. Nel caso in cui quest’ultimo si rifiuti, è il primo a dover vendere le quote. Così è andata tra il rapper e Luis Sal: Fedez ha azionato la clausola e voleva comprare le quote. Ma l’inaspettata decisione di Luis di rifiutare ha comportato automaticamente la sua posizione di acquirente delle quote di Fedez. Qui sono iniziati i problemi: Di fronte a questa situazione, Fedez ha iniziato la contestazione, rifiutandosi di conformarsi alle regole statutarie, compreso il funzionamento della clausola. E si è rifiutato di vendere le sue quote. Di conseguenza, Luis è stato costretto a presentare ricorso in tribunale, dove alla fine ha ottenuto ragione.

