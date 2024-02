Chiara Ferragni e la cattiva sorte, lo sfogo su Instagram: «E questo sarebbe l’anno del Toro? Finora non direi proprio» – Il video

Chiara Ferragni è abbacchiata e non lo nasconde. Anzi: sembra aver ormai introdotto nella sua routine social i selfie muti che evidenziano gli occhi tumefatti, per sottolineare il suo animo afflitto in seguito allo scandalo dei pandori e la presunta separazione dal marito Fedez. Alle testimonianze dei piantini seguono di solito i ringraziamenti per la fetta di fan che sono rimasti vicini a lei e che «l’hanno capita». In una storia pubblicata oggi, però, fa un’ulteriore step. Ipotizza le motivazioni dietro il periodo nero in cui è precipitata. L’indagine per truffa aggravata a suo carico non sarebbe, come sostengono gli inquirenti, la conseguenza di un «disegno criminoso» che ha riguardato pandori, bambole e biscotti, ma il frutto di una sfortunata congiunzione astrale. Se la prende infatti con l’oroscopo: «In teoria questo è l’anno del Toro, ma mi sembra che sia tutto tranne che un bell’anno, per ora. Però dai, rimaniamo positivi». Non è d’altronde la prima volta che appare sui social per lamentare la scomparsa della sua buona stella. Su TikTok, il 20 febbraio, aveva per esempio girato con un audio che, stile catena di Sant’Antonio, promette di portare fortuna a chi lo utilizza. «Posto questo suono perché sono piena di tutte le sfighe di questo periodo», aveva commentato. In pochi sembrano aver creduto a questa narrazione, dal momento che il video è stato presto sommerso da commenti critici. Anche il suo (ex?) marito Fedez tuttavia si sta ultimamente proponendo sui social come un moderno paperino. Fino al punto da proporre ai suoi fan, in una stories di qualche ora fa, di organizzare un pullmino per Lourdes. I followers che credono alla sua presunta scalogna ne hanno approfittato per domandargli: «Fedez, mi dai 84 numeri dall’1 al 90 che mi gioco i restanti 6?».

