Dopo il trasloco di Casalino, la furia del ras delle bancarelle di Roma: raffica di insulti omofobi per le multe – Il video

È una raffica di insulti omofobi e sostanziali minacce quella lanciata contro Rocco Casalino da Augusto Proietti, ras degli ambulanti romani andato su tutte le furie per le multe ricevute dopo il suo trasloco. Casalino di recente è andato a vivere in un appartamento in piazzale Flaminio a Roma, costantemente assediato di bancarelle e relativi furgoni. Proietti, già condannato a due anni di carcere per avere perseguitato e minacciato i vigili urbani, come ricorda Repubblica, lo scorso 15 gennaio aveva lanciato il suo attacco, finora rimasto relegato al suo canale Youtube: «Ci hanno fatto la multa a Piazzale Flaminio per due metri quadri di banco perché Casalino, quel miserabile di Casalino, perché non si può dire che è f… però si può dire gay, tutti i giorni telefona ai vigili urbani per farci fare i verbali. Ma chi è ‘sto Casalino? Oggi (i vigili, ndr) ci hanno detto che i furgono, che parcheggiamo lì da trent’anni, non li possiamo parcheggiare più perché a Casalino danno fastidio, e tocca metterli sul Lungotevere a tre chilometri e se serve una cosa che è rimasta sul furgone a tre chilometri, chi ci va? Adesso io faccio una denuncia alla Procura della Repubblica a questo pezzo di m…. Mi deve dire cosa gli hanno fatto gli ambulanti».

