Attivisti pro-Palestina distruggono con vernice rossa e tagli il ritratto del politico inglese Arthur Balfour – Il video

Alcuni attivisti di Palestine Action hanno distrutto, con della vernice rossa e ampi tagli alla tela, un dipinto storico di Lord Arthur Balfour. L’opera era esposta al Trinity College, all’Università di Cambridge. Balfour fu ministro degli esteri del Regno Unito nel primo decennio del ‘900. Suo merito fu, nel novembre 1917, un documento ufficiale sulla spartizione dell’Impero ottomano dopo la prima guerra mondiale. Una lettera indirizza a Lord Rothschild, rappresentante della comunità ebraica inglese in cui si auspicava una “dimora nazionale per il popolo ebraico” in Palestina. La dichiarazione Balfour fu inserita all’interno del trattato di Sèvres, che stabiliva la fine delle ostilità con la Turchia e assegnava la Palestina al Regno Unito. Una mossa che diventò basilare per lo Stato d’Israele.

