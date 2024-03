Milano, decine di auto con le gomme a terra: il blitz ambientalista dei Tyre Extinguishers contro i Suv

Tornano a Milano i tyre extinguishers, in italiano«sgonfiatori di pneumatici». Un gruppo di eco-attivisti con un obiettivo ben chiaro: dichiarare guerra ai suv che circolano nelle città. Il metodo di azione del collettivo è semplice: si svita il tappino dei pneumatici, si inserisce l’intruso (una lenticchia, un chicco, un sassolino). Premendo sulla valvola, l’oggetto permette una letta e silenziosa fuoriuscita d’aria. Il collettivo internazionale ha festeggiato ieri il suo secondo anno di vita con un’azione coordinata in diversi Paesi. Tra le città colpite c’è anche Milano, dove gli attivisti dicono di aver «neutralizzato» 60 suv nel quartiere Città Studi. Non è la prima volta che il gruppo tyre extinguishers, nato in Gran Bretagna ma con emuli in diversi Paesi europei, colpisce il capoluogo lombardo. Era già successo un anno fa.

Anche in quell’occasione decine di proprietari di suv si erano svegliati con le gomme della propria auto a terra. «Attenzione, il tuo Suv uccide», è il messaggio che si sono visti recapitare sotto il tergicristallo gli automobilisti dopo l’azione di ieri notte e quella dello scorso anno. «Ti arrabbierai, ma non prenderla sul personale. Non sei tu, è la tua auto», scrivono gli autori dei blitz. «L’abbiamo fatto perché andare in giro per le aree urbane con un’auto così enorme ha conseguenze altrettanto enormi per gli altri». E la motivazione è presto detta: «I Suv e le 4×4 sono un disastro per il nostro clima, sono la seconda causa dell’aumento globale delle emissioni di anidride carbonica nell’ultimo decennio».

