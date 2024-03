Stangata su influencer e content creator, maxi evasione fiscale da 11 milioni: coinvolti anche Luis Sal e Gianluca Vacchi

La Guardia di Finanza di Bologna ha scoperto un’evasione fiscale complessiva di 11 milioni di euro da parte di nove tra influencer e content creator, che non avrebbero denunciato al fisco i proventi delle loro attività sui social e su piattaforme come Onlyfans. Tra loro, scrive La Stampa, l’influencer Gianluca Vacchi, Giulia Ottorini, Eleonora Bertoli e secondo Bologna Today anche Luis Sal, già socio di Fedez in Muschio Selvaggio. L’inchiesta dei finanziari è andata avanti tra il 2021 e il 2023 su due filoni. Il primo ha riguardato quattro influncer, seguiti in tutto da 50 milioni di followers. Due di loro sarebbero stato completamente sconosciuti al fisco. Così come lo erano cinque content creator, attivi nelle prestazioni a pagamento sul web. Per tre di loro le fiamme gialle hanno segnalato all’Agenzia delle Entrate l’applicazione dell’addizionale alle imposte sul reddito a carico di produce, dfistribuisce, vende e rappresenta materiale per adulti anche in formato multimediale. L’importo complessivo dell’addizionale è di circa 200mila euro che, secondo quanto stabilito dalla legge di bilancio 2006 in cui era stata introdotta l’addizionale, sono destinati a interventi a favore degli operatori dello spettacolo. Una volta scoperti, i finanzieri spiegano che in buona parte gli influencer «si sono dimostrati ampiamente collaborativi, aderendo prontamente ai rilievi mossi e versando all’Erario gli importi dovuti. Solo in qualche caso – spiegano le Fiamme gialle – si sono riservati di effettuare approfondimenti ulteriori, prima di proseguire la procedura presso gli uffici finanziari».

