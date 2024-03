Atterraggio di emergenza a Brindisi per un volo dalla Giordania a Londra: una passeggera partorisce a bordo

È nata a bordo dell’aereo una bambina figlia di una coppia della Giordania, che viaggiava sul volo di WizzAir partito da Amman e diretto a Londra. Erano l’1,47 della scorsa notte quando il comandante è stato costretto all’atterraggio di emergenza a Brindisi, dopo che la 38enne aveva iniziato ad avvertire forti dolori. Assieme a suo marito, anche lui giordano di 51 anni, hanno avvertito il personale di bordo e a quel punto è scattata la procedura d’emergenza. Era chiaro che la donna stesse entrando in travaglio, perciò il comandante ha fatto atterrare l’aereo al primo scalo possibile. Arrivati sulla pista di Brindisi, ad attendere la donna c’era già un’ambulanza del 118. Ma gli operatori sanitari non hanno fatto in tempo a portare la donna in ospedale: la piccola è nata proprio a bordo dell’aereo, assistita da hostess e stewart e alcuni passeggeri. La bambina, nata di sette mesi, è stata poi portata in ospedale Perrino assieme alla mamma. Entrambe sono in buone condizioni.

