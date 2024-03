Italia-Scozia 31-29 al Sei Nazioni di rugby, rimonta clamorosa degli azzurri all’Olimpico

Storica vittoria dell’Italia del rugby al Sei Nazioni contro la Scozia, battuta 31-29 nella quarta giornata dell’edizione 2024. Gli azzurri non battevano gli scozzesi all’Olimpico da 11 anni. Gli azzurri nove anni fa avevano già battuto gli scozzesi a Murrayfield, mentre nel 2012 c’era stato il successo azzurro sulla Scozia a Roma. Nel Sei nazioni era dal 2013 che l’Italia non vinceva. Così gli azzurri salgono a sette punti in classifica e staccano il Galles, a tre punti. La sconfitta per la Scozia spegne ogni speranza per il titolo, con la capolista Irlanda che si allontana di quattro punti.

Italia-Scozia 31-29 (16-22)

Italia: Fischetti (18′ st Spagnolo), Nicotera (11′ st Lucchesi), Ferrari (11′ st Zilocchi), N. Cannone (32′ st Zambonin), Ruzza, Negri (18′ st L. Cannone), Lamaro, Vintcent, Page-Relo (10′ st Varney), Garbisi, Ioane, Menoncello (37′ st Marin), Brex, Lynagh (30′ st Mori), Capuozzo. All.: Quesada.

Scozia: Schoeman (18′ st Hepburn), Turner (18′ st Ashman), Z. Fagerson (29′ st Millar-Mills), Gilchrist (29′ st Skinner), Cummings, Christie (18′ st M. Fagerson), Darge (30′ st Ritchie), Dempsey, Horne (18′ st Price), Russell, van der Merwe, Redpath, Jones, Steyn, Kinghorn. (23 Rowe). All.: Townsend.

Arbitro: Gardner (Aus).

Marcatori: nel pt Garbisi cp al 1′, Z.Fagerson meta al 5′, Russell tr al 7′, Steyn meta all’11’, Russell tr al 12′, Brex meta al 14′, Garbisi tr al 15′, Russell cp al 24′, Schoeman meta al 27′, Garbisi cp al 34′, Page-Relo cp al 38′. Nel st Lynagh meta al 3′, Varney meta al 16′, Garbisi tr al 18′ e cp al 32′, Skinner meta al 37′, Russell tr al 37′.

Spettatori: 69.689 (soldout).

