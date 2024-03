Kate Middleton si mostra in pubblico dopo l’operazione, la prima foto ufficiale: «Grazie il vostro sostegno»

Nel giorno della festa della mamma che si celebra oggi in Inghilterra, compare la prima foto ufficiale di Kate Middleton dopo l’operazione all’addome dello scorso gennaio. Sui social Kensington palace ha diffuso la foto della principessa di Galles assieme ai suoi tre figli, tutti sorridenti, accompagnati da un messaggio di ringraziamento per il «continuo sostegno». Lo scatto è stato realizzato dallo stesso principe William. Kate Middleton appare seduta e firma il suo messaggio familiarmente «C.» Per Catherine: «Grazie per i vostri gentili auguri e per il continuo supporto negli ultimi due mesi. Auguro a tutti una felice festa della mamma. C».

Finora non ci sono mai stati aggiornamenti ufficiali sulle reali condizioni di salute della principessa, né sono mai stati svelati i dettagli relativi alla malattia di cui soffre e sull’intervento chirurgico a cui si è sottoposta. Un vuoto che ha scatenato per settimane voci e speculazioni, aumentando la pressione mediatica sulla famiglia reale britannica. Lo scorso lunedì, un sito di gossip americano e poi i media internazionali avevano rilanciato una foto di Kate Middleton in auto, accompagnata da sua madre al volante. Quell’immagine nel Regno Unito non è stata pubblicata, a indicare il livello di sensibilità al rispetto della privacy che i media e il pubblico britannico conservano nei confronti della principessa Catherine. Dal ministero della Difesa di Londra era anche partito un incauto annuncio, in cui si parlava della partecipazione di Kate Middleton alla parata militare dell’8 giugno. Partecipazione che è stata rapidamente smentita da Kensinton Palace.

