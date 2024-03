Nudo sul palco degli Oscar, così il wrestler John Cena annuncia il vincitore per il miglior costume – Il video

Sintonizzandosi sulla cerimonia degli Oscar conclusasi nella notte, ci si sarebbe potuti imbattere in un uomo nudo sul palco. Non è stato, come ci si potrebbe aspettare, portato via di forza dalla sicurezza: è andato verso il microfono e ha iniziato ad annunciare la categoria Miglior Costume. Vestito solo di Birkestock ai piedi, con la busta contenente il nome del vincitore a coprire solo il minimo indispensabile, John Cena è stato il protagonista dell’ironico siparietto. Il wrestler e attore si era nascosto dietro una colonna, prima di essere chiamato dal presentatore Jimmy Kimmel e dirigersi sotto ai riflettori simulando riluttanza. Dopo aver annunciato i cinque candidati, John Cena è stato coperto da Kimmel con una tenda: ha potuto dunque sollevare il cartellino, aprirlo e annunciare il vincitore (Holly Waddington per Povere Creature!).

