“Dragon Ball Daima”: la nuova serie animata del cartoon in arrivo dopo la morte di Toriyama

Si chiamerà Dragon Ball Daima la nuova serie animata in onda sul canale giapponese Fuji TV dal prossimo autunno. Dopo la morte di Akira Toriyama l’annuncio è arrivato alla presentazione del palinsesto televisivo 2024 della tv giapponese. L’agenzia di stampa Agi fa sapere che alla kermesse ha partecipato Masako Nozawa, la doppiatrice del protagonista principale della serie, Son Goku, a pochi giorni dall’annuncio della morte dell’autore. Nozawa ha doppiato il protagonista fin dall’inizio della serie di Dragon Ball nel 1986 e ha seguito anche altri due personaggi: i figli di Son Goky, Son Gohan e Son Gothen. Toriyama è morto il primo marzo a 68 anni.

L’eredità

Il produttore Akio Iyoku ha detto che il maestro «ha creato tutte le storie anche questa volta, e i disegni dei personaggi sono più numerosi che mai». La prima nuova serie ispirata all’universo di Dragon Ball ha atteso sei anni per venire alla luce. L’ultimo atto era stato l’adattamento anime di Super Dragon Ball Heroes. Dragon Ball Daima è stata concepita per il 40esimo anniversario di Dragon Ball, la cui prima pubblicazione è datata primo novembre 1984. Toriyama è stato autore anche di Dr Slump e Sand Land. Oltre ad aver seguito il character design di videogiochi come Dragon Quest, Chrono Trigger e Blue Dragon.

