Fedez ricorda i vecchi tempi, l’album “Penisola che non c’è” e l’ex Silvia: «Al Leoncavallo uno dei più bei concerti della mia vita» – Il video

Tredici anni fa l’uscita del suo primo album registrato in studio, i banchetti con i genitori e l’aiuto della ex fidanzata tatuatrice per i primi videoclip

Fedez, in una fase non facile della sua vita (con Muschio Selvaggio verso lo stop e la crisi con la moglie Chiara Ferragni) ricorda i vecchi tempi o meglio quando partì il suo primo album prodotto in studio. Correva il 12 marzo 2011 e usciva “Penisola che non c’è“. «Tredici anni fa l’inizio di tutto», spiega nelle stories, lanciando un vecchio videoclip e raccontando il suo primo concerto al Leoncavallo, centro sociale di Milano, con i genitori al banchetto, intenti a vendere i suoi cd. «Si tratta di un disco a cui sono molto legato – spiega il rapper – perché è il disco che mi ha fatto iniziare la mia carriera artistica. Tra i concerti più belli che ho fatto nella vita credo quello legato all’uscita del disco, al Leoncavallo». Nel ricordo tagga anche la sua ex, Silvia Brigatti, tatuatrice, con cui è rimasto in ottimi rapporti d’amicizia. E i primi video, montati in Final Cut e girati da lei. Fedez scherza: «Sto invecchiando, fan*** la nostalgia»

