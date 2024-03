Genova, studente di 19 anni travolto e ucciso da un treno nella stazione di Sturla. Circolazione in tilt

Non è chiara la dinamica della tragedia. Le forze dell’ordine non escludono alcuna ipotesi

Tragedia questa mattina a Genova, sui binari della stazione di Sturla, dove uno studente di 19 anni è morto dopo essere stato investito da un treno. Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto, se sia sia trattato di un incedente ferroviario o di un gesto volontario. Le forze dell’ordine, scrivono i giornali locali, non escludono alcuna ipotesi. Sul posto gli agenti della Polfer, che hanno richiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria, e degli operatori del 118. Che, arrivati sul posto, hanno solo potuto constatare il decesso del giovane. Per tutta la mattinata si sono registrati forti ritardi sulle linee ferroviarie.

La dinamica

Secondo le prime testimonianze il ragazzo sarebbe sceso da solo sul binario e avrebbe aspettato il convoglio. Da quanto emerge avrebbe mandato un messaggio al padre prima di recarsi alla stazione. Gli agenti della Polfer stanno raccogliendo le deposizioni delle persone che aspettavano sulla banchina vicino al luogo della tragedia.

Leggi anche: