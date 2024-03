Novi Ligure, prova a investire l’ex, scende dall’auto e la picchia. Arrestato per tentato omicidio – Il video

Un uomo ha tentato di investire l’ex compagna lanciando l’auto a tutta velocità sul viale pedonale di Novi Ligure, in provincia di Alessandria. Il cinquantenne, di origini albanesi, ricostruisce il Corriere della Sera, non accettava la fine della relazione. L’azione è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza e acquisita dai carabinieri. Mentre la 41enne era a terra e chiedeva aiuto dopo il tentato investimento, l’uomo è sceso dall’auto e ha iniziato a picchiarla. A fermarlo un carabiniere, brigadiere capo in pensione, 71enne. La donna aveva lasciato il compagno da una settimana. Ma dopo qualche giorno di separazione l’uomo si è presentato sotto casa chiedendo a lei di salire in auto. Davanti al no della donna l’ha seguita in auto imboccando il controviale e tentando di investirla. Ora è sotto arresto con l’accusa di tentato omicidio.

