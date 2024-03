«Vai al parchetto coi figli, che c… dici». La seduta di commissione al Comune di Milano finisce malissimo – Il video

Sembrerebbe una chiamata Skype informale, talmente è il caos audio e le critiche che volano. Ma è tutto vero, anzi tutto istituzionale. A Milano il capogruppo di Forza Italia Alessandro De Chirico insulta la collega del Pd Alice Arienta durante la commissione consiliare Affari Istituzionali e Sviluppo Economico. Rigorosamente on line. Si parlava del «Regolamento per l’autorizzazione alla registrazione di marchi di terzi recanti la denominazione Milano» quando Alice Arienta del Pd bacchetta il capogruppo di Forza Alessandro De Chirico intervenuto senza prenotarsi. «Stai zitta!», esclama il forzista perdendo la pazienza. De Chirico ha spiegato di essere in macchina per raggiungere WeBuild per la questione dello stadio. La democratica insiste, non sono modi di seguire, il forzista deve fermare l’auto. A quel punto il capogruppo azzurro sbotta: «Ma vai al parchetto coi tuoi figli, ma che c…o dici, non fare la moralista, ma vergognati!». Il presidente Mauro Orso, davanti al caos generato, silenzia De Chirico. Raggiunto telefonicamente a fine commissione, il consigliere De Chirico ha spiegato al Corriere che non c’è nulla di cui scusarsi: «Per l’ennesima volta la consigliera Arienta mi ha ripreso perché ero in macchina senza possibilità, per motivi di sicurezza, di accendere la telecamera e si è messa a fare la maestrina dicendo che le commissioni si fanno stando fermi. Detto da lei, che si collega dal parchetto o, come è capitato la scorsa estate, mentre era in villeggiatura si è collegata dalla piscina, non accetto le reprimende. Anche se a me non interessa minimamente che cosa faccia la collega Arienta, d’ora in poi farò sempre presente quando si collegherà lontana dal pc».

