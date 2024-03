Ruba uno scooter, scappa al posto di blocco e si schianta contro un’auto: morto sul colpo un 49enne

Tragedia a Nettuno, sul litorale laziale, dove un cittadino bulgaro di 49 anni a bordo di uno scooter è scappato da un posto di blocco e si è schiantato contro un’auto in transito. Sarebbe sbalzato fuori dalla sella, morendo nell’impatto. Stava viaggiando ad altissima velocità per sfuggire alla polizia, nel primo pomeriggio. Il mezzo su cui era a bordo con suo figlio, 12enne, è in seguito risultato rubato. Durante l’inseguimento, secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano, padre e figlio avrebbero anche lanciato un casco contro la volante per cercare di rallentare la corsa dei poliziotti. L’uomo alla guida è morto sul colpo, mentre il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Bambino Gesù e non sarebbe in pericolo di vita. Soccorso anche l’automobilista alla guida dell’altro veicolo, sotto shock ma illeso.

