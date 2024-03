La Russia replica a Macron: «Inviare soldati Nato in Ucraina? I suoi sono sogni folli e paranoici»

Tensione alta fra Francia e Russia. Ieri il presidente francese Emmanuel Macron non ha escluso l’invio di truppe Nato in Ucraina. In un’intervista televisiva, andata in onda la sera del 14 marzo, il presidente francese ha detto che la Russia «non può e non deve prevalere». «Se abbandoniamo l’Ucraina, se lasciamo che l’Ucraina perda questa guerra, la Russia minaccerà sicuramente la Moldova, la Romania, la Polonia», ha dichiarato. Macron ha sottolineato che «se la Russia vince questa guerra, la credibilità dell’Europa sarà ridotta a zero». «Due anni fa – ha aggiunto – abbiamo detto che non avremmo mai inviato carri armati. L’abbiamo fatto. Due anni fa abbiamo detto che non avremmo mai inviato missili a medio raggio. L’abbiamo fatto. Abbiamo detto che non avremmo mai inviato aerei, alcuni sono in procinto di farlo. Non siamo in guerra con la Russia. Semplicemente, dobbiamo essere chiari, non dobbiamo lasciare che la Russia vinca».

President Macron's full interview on Ukraine, Russia, and Putin, dubbed in Englishpic.twitter.com/OsC2lpUTD2

— Igor Sushko (@igorsushko) March 15, 2024

Parole a cui il nostro ministro degli esteri Antonio Tajani, ha replicato aggiungendo che «l’Italia esclude l’invio di truppe in Ucraina per combattere contro i russi. Noi non siamo in guerra contro i russi». L’Italia può «aiutare l’Ucraina a difendersi», ha precisato il titolare della Farnesina. La risposta della Russia però non ha tardato ad arrivare. Sergei Naryshkin, capo dei servizi segreti esteri russi, ha definito «sogni folli e paranoici» le dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron. A riportare la dichiarazione è il Guardian. Per il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, la Francia è stata «trascinata nel conflitto in Ucraina». Stanotte un’unità di difesa aerea ha abbattuto quattro droni ucraini sopra la regione russa di Kaluga, a ovest di Mosca.

