Circumvesuviana di Napoli: sono stati tre minori a mettere il frigo, la vasca da bagno e le lastre di marmo sui binari

A piazzare il frigo, la vasca da bagno e le lastre di marmo sui binari della Circumvesuviana di Napoli sono stati tre minorenni. Il più piccolo ha 13 anni, il più grande 16. Sono stati beccati mentre boicottavano dei sensori che avevano scambiato per telecamere. E hanno confessato non appena giunti in commissariato: «Volevamo provare una scarica di adrenalina e finire sui giornali». Prima hanno posizionato le lastre di marmo sui binari di un tratto tra Pompei e Scafati. Avrebbero potuto far deragliare il treno. Poi la vasca da bagno, gettata di traverso il 20 febbraio scorso. Il macchinista è riuscito ad evitare l’incidente. Infine, è stata la volta dei jersey, dei pezzi di legno e del frigorifero. Il 2 marzo l’addetto non è riuscito ad evitarlo. E ha causato un incidente. Il 13enne non è imputabile. Gli altri due, di 15 e 16 anni, dovranno rispondere di danneggiamento e attentato alla sicurezza dei trasporti. I tre appartengono a famiglie tranquille, in passato i due più grandi sono stati coinvolti in liti con coetanei.

