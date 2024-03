Termini Imerese, viene dimessa dall’ospedale ma cade dalla barella durante il trasferimento a casa in ambulanza: muore 85enne

Una donna di 85 anni è morta in un incidente durante il trasferimento a casa, con un’ambulanza privata, dopo esser stata dimessa dall’ospedale per il miglioramento delle condizioni. È successo a Termini Imerese, nel Palermitano, dove l’anziana era stata ricoverata per le complicazioni di una insufficienza renale. Qui era stata seguita e curata dal personale del reparto di medicina, dal quale era stata dimessa dopo che le sue condizioni di salute erano nettamente migliorate. La famiglia si era quindi rivolta a una ditta privata che noleggia ambulanze equipaggiate. Durante il trasferimento a casa, dentro la vettura si è ribaltata la barella e la donna è caduta sbattendo violentemente la testa. L’ambulanza è immediatamente tornata indietro verso l’ospedale, dove la paziente è stata ricoverata con una trauma carino e una emorragia. Ma non c’è stato nulla da fare e l’85enne è morta poco dopo. I familiari, assistiti dall’avvocato Francesco Paolo Sanfilippo, hanno presentato una denuncia alla procura di Termini Imerese e la pm di turno ha già disposto l’autopsia sul corpo.

