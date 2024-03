Fedez a rischio querela, arriva la diffida per Muschio Selvaggio: guai sulla penultima puntata – Il video

Altro lavoro per gli avvocati di Fedez in vista della penultima puntata di Muschio Selvaggio. Non bastava la lite con l’ex socio Luis Sal sulla proprietà del podcast, ora il rapper annuncia di aver ricevuto anche una diffida, ma non specifica da chi. In una storia su Instagram, Fedez racconta: «Non potevamo che chiuder sin belle con una bella diffida. Questa puntata ci è costata una diffida, giusta, giustissima perché uno quando se lo merita lo deve dire». La puntata del podcast condotto con Mr Marra è dedicata a due casi molto noti di true crime, ovvero quello del serial killer Zodiac e quello del mostro di Firenze. Nella puntata con Valeria Vecchione e Daniele Trinchieri si commenta l’ipotesi che i due casi abbiano coinvolto la stessa persona. «Ovviamente questa è una puntata che si basa su teorie, non abbiamo alcun tipo di certezza», prova a giustificarsi Fedez che chiude con ironia fingendo di piangere: «Perché dico questo? Per favore non querelateci».

