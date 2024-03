Stop all’asbesto negli Stati Uniti, la decisione storica contro l’uso dell’amianto bianco

L’Agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente ha ufficialmente bandito l’amianto bianco (o crisotilo). Si tratta della tipologia di amianto più diffusa nel commercio internazionale e, secondo le stime dell’agenzia, è responsabile di circa 40mila morti ogni anno negli Stati Uniti. A darne notizia è il Washington Post. La battaglia dell’Epa contro l’amianto prosegue da decenni. Già 30 anni fa l’agenzia aveva tentato di bandire il minerale tossico, ma venne bloccata da un giudice federale. Tuttavia, già da allora l’utilizzo del materiale è stato diminuito. «C’è voluto tempo, ma con il divieto di oggi, stiamo finalmente chiudendo la porta a una sostanza chimica così pericolosa che è stata vietata in più di 50 paesi», ha dichiarato l’amministratore dell’EPA, Michael Regan.

Cos’è l’amianto bianco e dove viene utilizzato

L’amianto crisotilo, più comunemente noto come amianto bianco, è un minerale che si trova in natura. Ha ottime proprietà fisico-chimiche poiché è particolarmente resistente alle alte temperature, e ha proprietà di incombustibilità, malleabilità, fonoassorbenti e termoisolanti. Per questi motivi, è stato ampiamente utilizzato nella costruzione di manufatti, edifici, guarnizioni in lamiera. Ma anche, come evidenza il Wp, per purificare l’acqua potabile, oltre che nei prodotti farmaceutici e nei pesticidi. Non è un caso, infatti, che l’American Chemistry Council, il gruppo commerciale che rappresenta l’industria del cloro si è opposta al divieto dichiarando che «tale decisione renderà difficile per i servizi idrici acquistare cloro, minacciando quindi la sicurezza dell’acqua potabile della nazione».

L’amianto bianco è cancerogeno

L’Organizzazione Mondiale della Sanità in passato si è espressa in modo inequivocabile dichiarando che tutte le tipologie di amianto sono cancerogene. Ciononostante, per anni le aziende produttrici hanno minimizzato i rischi dell’amianto bianco, sostenendo che le tecnologie moderne permetterebbero di ridurre a zero l’impatto pericoloso del prodotto. Diversa la versione ampiamente dimostrata da studi sul settore. Nel nostro Paese, infatti, nel 1992 l’amianto bianco è stato vietato.

