Fuorionda al Tg2, il commento velenoso sul duetto tra Fiorello e sua figlia: «Ora questa avrà…» – Il video

Non sapeva di avere il microfono ancora aperto il giornalista del Tg2 Piergiorgio Giacovazzo, quando nel finale dell’edizione delle 12.30 di oggi 19 marzo gli è scappato un commento caustico. Da studio viene lanciata la clip del duetto tra Fiorello e sua figlia Angelica, che hanno cantato insieme «La prima cosa belle» di Nicola di Bari nel giorno della festa del papà a «VivaRai2!». Proprio mentre la clip stava finendo e iniziava la sigla conclusiva del telegiornale, si sente la voce di Giacovazzo: «Che carini… ora questa avrà 12 trasmissioni….». L’insinuazione avanza dal giornalista non è passata inosservata sui social, dove è stata ripresa dall’account su X «Lallero», che già in passato aveva intercettato altri fuorionda trasmessi involontariamente dalla Rai.

