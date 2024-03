Dall’agricoltura subacquea ai cosmetici prodotti con scarti vegetali: i mille volti dell’economia circolare in mostra a Milano – Le foto

L’economia circolare è già intorno a noi, anche se non sempre ce ne accorgiamo. È questo il messaggio di fondo da cui nasce The Circle, la mostra che inaugura domani, 21 marzo, a Milano, promossa da Fondazione Cariplo con le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo e lo IED. Da domani al 20 aprile, nella sede dell’Istituto europeo del design (Ied) si potranno ammirare gli scatti di Luca Locatelli, fotografo di fama mondiale specializzato nelle relazioni tra uomo, tecnologia e ambiente. Da una decina d’anni il lavoro di Locatelli esplora alcune delle soluzioni più promettenti per affrontare la crisi climatica, come appunto l’economia circolare, ossia un modello di produzione e consumo che punta a estendere il ciclo di vita dei prodotti tramite il riutilizzo e il riciclo dei materiali. Gli scatti del fotografo italiano sono finiti su Time, New Yorker, Bloomberg e New York Times Magazine e gli sono valsi la vittoria al prestigioso World Press Photo del 2020 nella sezione Environment Stories. Nelle fotografie esposte per la mostra The Circle ci sono anche diversi progetti di economia circolare nati in Italia negli ultimi anni. Si va dall’agricoltura subacquea di Noli, in provincia di Savona, al progetto dell’Università di Pavia per creare pellicole trasparenti e prodotti cosmetici a partire da scarti vegetali. La mostra in arrivo a Milano si accompagna anche a un dibattito, che si terrà l’8 aprile al Mare Culturale Urbano, e a un momento di divulgazione e confronto sui temi dell’economia circolare organizzato da Fondazione Cariplo.