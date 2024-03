La figlia dell’ex Miss Italia Nadia Bengala finisce nei guai: in tribunale per rapina e lesioni

La giovane è stata arrestata dai carabinieri mentre tentava di mettere in moto un’auto parcheggiata in strada. Chi ha provato a fermarla è stato aggredito finendo in ospedale

Diana Schivardi, figlia dell’ex miss Italia Nadia Bengala, è accusata di tentata rapina impropria, tentato furto aggravato e lesioni aggravate. A darne notizia è Repubblica Roma. Il 16 agosto 2023 la 28enne era stata arrestata dopo aver rubato vestiti in un centro commerciale ora u nuovo guaio giudiziario la coinvolge. La giovane, in evidente stato di alterazione, ha puntato un auto parcheggiata in via Tronfale, in una stazione di servizio Q8. Allontanata dal benzinaio è tornata sul posto stavolta puntando una Toyota con all’interno un mazzo di chiavi. Bloccata da un 50enne la giovane reagisce prendendo il malcapitato a pugni e calci spedendolo così in codice giallo al pronto soccorso. Non contenta la 28enne ha poi danneggiato la macchina parcheggiata colpendone il cofano e lo specchietto. Sul posto intervengono i carabinieri. Oltre però all’aggressione la ragazza viene accusata anche del furto della merce stipata in un furgone adibito a delle consegne. La difesa ha chiesto il rito abbreviato. Una consulenza stabilirà se la ragazza si trovasse, al momento del fermo, in una condizione cronica da assunzione di stupefacenti.

(in copertina foto di repertorio, Church of the King su Unsplash)

Leggi anche: