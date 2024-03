Kate Middleton, il tumore scoperto dopo l’operazione: cosa sappiamo sulla chemioterapia e gli effetti collaterali

La principessa di Galles ha svelato di aver iniziato la terapia a fine febbraio. Ma da Kensington palace non viene chiarito quale sia il tipo di cancro per cui si sta curando. Cosa dicono gli esperti

Dopo due mesi dall’operazione all’addome, Kate Middleton ha rivelato in un video per la prima volta di avere un cancro. La principessa di Galles ha spiegato che si sta sottoponendo alla chemioterapia, ma sulle sue condizioni di salute restano ancora numerosi punti non chiariti da parte di Kensigton palace.

Il mistero sull’operazione

Innanzitutto Kate non ha svelato che tipo di operazione chirurgica ha affrontato lo scorso 16 gennaio. Dello stesso intervento si è avuto notizia solo il giorno dopo, quando una stringata nota ufficiale ha annunciato che la principessa si stava riprendendo da un’operazione già programmata. In quell’occasione era stata esclusa l’ipotesi che fosse stato diagnosticato un tumore. Lo staff della famiglia reale britannica si era limitato a dire che l’intervento era riuscito con successo.

Il tumore scoperto dopo l’operazione

Nessun dettaglio poi sul tipo di tumore che è stato diagnosticato a Kate Middleton. Da parte sua è stato specificato solo che si tratta di un cancro alle fasi iniziali, dopo la scoperta avvenuta solo quando sono stati effettuati gli esami post-operatori. Come spiega l’agenzia Ap, si tratta di una circostanza rara quella di scoprire un tumore solo nelle fasi successive all’intervento. Il caso riguarda il quattro per cento di chi si opera per ciò che si ritiene una malattia benigna, secondo quanto afferma il dottor Human Fong, chirurgo del centro oncologico City of Hope del Sud della California. Raro anche che un tumore possa essere diagnosticato in un paziente giovane, come Kate che ha 42 anni. Ma i casi di alcuni tumori, ricorda Ap, sono in aumento soprattuto nei paesi sviluppati: «Allo stesso tempo – aggiunge il dottor Fong – i giovani sono i pazienti che guariscono meglio».

La terapia e gli effetti collaterali

In una nota Kensington palace ha ribadito che non saranno rivelati ulteriori dettagli medici sulla principessa di Galles, che «ha diritto alla privacy medica come tutti noi». L’unica informazione nota riguarda l’inizio del trattamento chemioterapico, iniziato a fine febbraio. Come ricorda Ap, dopo un intervento riuscito, la chemioterapia viene usata per uccidere eventuali cellule tumorali rimaste e per prevenire la ricomparsa del cancro. Rispetto al passato, la terapia può anche essere breve e con dosaggi bassi. Gli effetti collaterali più frequenti della chemioterapia sono la stanchezza, nausea, formicolio a mani e piedi e solo talvolta avviene la perdita dei capelli, come conferma la dottoressa Monica Avila del Moffitt Cancer Center di Tampa, in Florida. Sono ormai disponibili una serie di farmaci che aiutano a contenere gli effetti collaterali della terapia. Oltre all’uso eventuale di caschi freddi che agiscono sul cuoio capelluto per prevenire la caduta dei capelli.

