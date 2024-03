La Ferrari rinasce al Gp d’Australia, vince Sainz davanti a Leclerc. Il trionfo dopo l’operazione, le lacrime dello spagnolo

Non trattiene le lacrime Carlos Sainz dopo aver tagliato per primo il traguardo sul circuito di Melbourne, davanti anche all’altro ferrarista Charles Leclerc, secondo in una spettacolare doppietta della Ferrari. Terzo Lando Norris su McLaren, davanti al compagno di squadra Oscar Piastri. «Incredibile – dice piangendo Sainz parlando col box dalla sua Rossa – Grazie Ferrari, grazie ragazzi, grazie Riki (Adami, ndr), forza, andiamo in parata con Charles. Appena due settimane fa lo spagnolo era in un letto d’ospedale per l’operazione urgente di appendicite. L’intervento l’aveva costretto a saltare il Gp d’Arabia Saudita e anche la sua partecipazione al Gp d’Australia era ancora in forse. Tant’è che la giovanissima riserva Bearman, che lo aveva già sostituito a Gedda, era stato preallertato.

Giornata nera per la Red Bull, con Max Verstappen costretto al ritiro dopo quinto giro. Un evento che non succedeva dal Gp di Melbourne del 2022. Fuori al 17mo giro anche Lewis Hamilton su Mercedes. «Sapevamo che poteva succedere ed è successo – commenta Verstappen dopo il ritiro per un problema ai freni – Non è mai facile da digerire. Peccato, nel giro di formazione la macchina sembrava buona. Confermo, ci sono stati problemi ai freni. C’è stato del surriscaldamento, la macchina era molto difficile da guidare. Nel giro di formazione la macchina sembrava buona, peccato non averlo dimostrato. Il problema è stato un bloccaggio al freno posteriore destro. Non è mai bello ritirarsi, è difficile da digerire. Sapevamo che poteva succedere ed è successo».

