Immigrazione, dimezzato il numero degli sbarchi in Italia nei primi tre mesi del 2024 – I dati del Viminale

Nei primi tre mesi del 2024 sono più che dimezzati gli sbarchi di immigrati in Italia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto emerge dal cruscotto statistico del Viminale pubblicato due giorni fa. Dal primo gennaio al 22 marzo 2024 sono, infatti, sbarcati sulle coste italiane 9.479 migranti. Mentre nello stesso lasso di tempo, relativo al 2023, erano stati 20.364 (l’anno ancora precedente, nel 2022, erano stati 6.379). Il 18 marzo, dai dati del dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, è il giorno in cui sono arrivate più persone migranti in Italia, ovvero 888. Tra i Paesi d’origine dichiarati al momento dello sbarco, al primo posto troviamo il Bangladesh, seguito dalla Siria e dalla Tunisia. Riguardo ai minori stranieri non accompagnati, in questo stesso periodo nel 2023, erano stati circa 2mila, mentre nel 2024 sono stati 688. Il 2023 è stato, però, l’anno in cui gli sbarchi registrati sulle coste italiane – stando ai dati del recente rapporto sulle migrazioni della Fondazione ISMU – hanno raggiunto volumi simili a quelli del periodo 2014-2017, gli anni della cosiddetta crisi dei rifugiati. Il report precisava, inoltre, come tra il primo gennaio e il 31 dicembre dello scorso anno gli sbarchi fossero aumentati del 67,1% rispetto allo stesso periodo del 2022 e del 133,6% al 2021.

Nonostante le statistiche del Viminale, le persone migranti continuano a partire dai loro Paesi d’origine. Le condizioni socio-economiche, climatiche e geopolitiche degli ultimi decenni sono state le cause principali per lo spostamento di persone verso l’Europa. Oggi, domenica 24 marzo, la guardia costiera italiana ha salvato 50 migranti gambiani, guineani, malesi e senegalesi finiti in mare durante il soccorso del loro barchino di ferro. I militari della motovedetta hanno recuperato 37 uomini, 11 donne e 2 minori, ma all’appello mancherebbe un ragazzo. Il natante di 7 metri è salpato – stando ai primi racconti dei naufraghi – venerdì sera da Sfax in Tunisia.

Foto copertina: ANSA/Concetta Rizzo | Un barchino carico di persone migranti arrivato a Lampedusa

