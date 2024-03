Shakira a Verissimo: «Mi sono ricostruita grazie alla musica. L’importante è trovare un mezzo per esprimere le emozioni quando la vita ti schiaccia»

L’intervista della star collegata con la conduttrice Silvia Toffanin: «Io mi auguro che i miei bambini siano felici, che credano in sé stessi, siano delle persone per bene. Fedeli, trasparenti»

«Ho dovuto raccogliere i pezzi, ricostruirmi e la chiave è stata la musica. Ho trovato un canale di espressione che mi permette di elaborare i miei sentimenti. Ecco, l’importante è trovare un mezzo per esprimere le emozioni con cui la vita, a volte, ti schiaccia». Questa è Shakira che oggi, in esclusiva a Verissimo, in occasione dell’uscita del suo album «Las Mujeres Ya No Lloran» in uscita il 22 marzo, si racconta. Dopo il famosissimo singolo “Bzrp Music Session vol. 53” contro l’ex marito Piquè e la nuova fidanzata Clara la popstar ha raccontato a Silvia Toffanin il suo momento difficile. Oltre al divorzio ha dovuto anche affrontare i problemi di salute di suo padre, colpito da un incidente.

«In questo momento se devo esser sincera ho bisogno di stare sola, di occuparmi dei miei figli (Milan e Sasha ndr), ho tanti progetti, andare in tour, ritrovare il mio pubblico, e trovare me stessa». «Io mi auguro che i miei bambini siano felici, che credano in sé stessi, che possano esprimere senza paura le loro opinioni, che siano fattori del cambiamento. Spero che possano fungere da esempio ai loro figli. E che siano delle persone per bene. Fedeli, trasparenti. A me stessa? Mi auguro di poter continuare a creare. E di esser a fianco dei miei figli ogni giorno, vederli crescere, vederli realizzare i loro sogni».

