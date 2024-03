Tragedia a Chioggia, incendio in una casa nella notte: morti nel sonno padre, madre e figlio

Sono tre persone della stessa famiglia le vittime di un incendio scoppiato la notte scorsa in una casa a Sottomarina di Chioggia, in provincia di Venezia. Gianni Boscolo Scalmanati, 64 anni, la moglie Luisella Veronese, 59 anni, e il figlio Davide, 27 anni, stavano dormendo al primo piano quando poco dopo mezzanotte è divampato l’incendio a piano terra, per cause ancora da accertare. Secondo le prime ipotesi, i tre sarebbero morti soffocati dal fumo.

Le fiamme hanno coinvolto il piano terra di un’abitazione di tre livelli affiancata ad altre. A dare l’allarme sono stati alcuni ragazzi che hanno visto per primi l’incendio. I giovani hanno anche cercato di salvare le persone che si trovavano all’interno dell’edificio usando una scala. Solo con l’intervento dei Vigili del fuoco è stato possibile spegnere l’incendio, che sarebbe partito da un locale al piano terra, mentre il fumo è salito lungo il vano scala. I pompieri sono riusciti a entrare nella palazzina con gli autorespiratori, trovando poi i corpi delle tre vittime ormai senza vita.

