Ravenna, apprensione per due ragazzine scomparse: l’ultima geolocalizzazione è in Campania

Mercoledì 27 marzo, Michelle Carlucci e Sofia Rivera Alvares non si sono presentate a scuola. Da allora non sono più state viste

Si chiamano Michelle Carlucci e Sofia Rivera Alvares e hanno rispettivamente 12 e 13 anni le due ragazzine scomparse dal Ravennate. Di loro non si hanno più notizie dalla mattina di mercoledì 27 marzo, quando entrambe avrebbero dovuto essere a scuola. La famiglia di Michelle vive a Fusignano, quella di Sofia a Cotignola, ma le due amiche frequentano lo stesso istituto: la scuola media di Alfonsine, sempre in provincia di Ravenna. Mercoledì mattina le due ragazzine sono state accompagnate a scuola dai genitori, ma non sono mai entrate in classe. Appena si sono resi conto della situazione, i familiari hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri della compagnia di Lugo, che ora indagano sulla vicenda.

L’ultima geolocalizzazione dei telefoni di Michelle e Sofia è in Campania, vicino a Napoli. Una location probabilmente non casuale. Parlando con un familiare, scrive il Corriere, una delle due ragazze avrebbe raccontato infatti di aver programmato un viaggio in Campania per andare a trovare un’altra ragazza conosciuta online. Trattandosi di due minorenni, i carabinieri mantengono il massimo riserbo sulle indagini, anche perché i cellulari delle due giovani sono spenti o comunque irraggiungibili. Nel frattempo, però, le famiglie hanno lanciato un appello affinché chiunque abbia informazioni possa aiutare nelle indagini. Anche l’amministrazione comunale di Alfonsine ha diramato un appello, mentre la prefettura di Ravenna ha confermato che le due ragazze non sembrano trovarsi sul territorio provinciale.

